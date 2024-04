El inglés Jude Bellingham, como en la primera vuelta en el Olímpico de Montjuic, volvió a ser determinante para dar la victoria al Real Madrid en el clásico ante el Barcelona, por 3-2, con un tanto en la prolongación y con ello dar jaque, casi mate, a la lucha por el título de LaLiga.

El tanto de Bellingham al rematar un centro de otro de los grandes protagonistas del choque, Lucas Vázquez, a los 90+1′ deja en la lona la pretensión del Barcelona de alargar la pugna. El 3-2 otorga 11 puntos de ventaja a la escuadra de Carlo Ancelotti con seis jornadas por disputarse. Matemáticamente, los de Xavi Hernández aún no pueden rendirse, pero solo un milagro en forma de descalabro madridista les permitiría soñar con revalidar el título.

La diana del inglés, que no marcaba en LaLiga desde inicios de febrero, fue otra vez la recompensa para un equipo que no se rinde, que se vio dos veces por detrás en el marcador y que reaccionó en ambas para evitar una derrota que hubiera animado al Barcelona y le hubiera metido más presión de la deseada.

El visitante, con Lamine Yamal como estandarte, se adelantó con una diana del danés Andreas Christensen a la salida de un córner (m.6) y con un tanto de Fermín López (m.69), pero el equipo blanco reaccionó rápido por medio de Vinicius Jr., de penal (m.18), cometido por Pau Cubarsí sobre Lucas Vázquez, quien aprovechó un centro del brasileño para elevar una nueva igualada (m.73).

Como en tantos clásicos, hubo polémica. El Barcelona reclamó que no hubo penal de Cubarsí, un gol de Lamine Yamal de córner que el VAR no pudo validar al no verse claramente en ninguna imagen que cuando Andriy Lunin sacó el balón este había rebasado completamente la línea, así como una roja al francés Eduardo Camavinga y otras caídas de Ronald Araújo y de Fermín en el área local.

Nada de esto fue atendido por el colegiado y el clásico se encaminó a un final vibrante, ya sin actores presuntamente estelares como Vinicius, Toni Kroos, Robert Lewandowski o Raphinha en el campo, con ambos equipos tratando de dar el golpe. El que lo dio, como en Barcelona, fue Bellingham. El Real Madrid tiene la liga atada.

El Real Madrid llegó a los 81 puntos y le sacó 11 a su más cercano perseguidor, su rival de hoy, con 18 unidades por jugarse.