El central del FC Barcelona, Ronald Araujo, respondió las críticas de su compañero, Ilkay Gündogan, por la acción que acabó con la expulsión del uruguayo contra el Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Champions League.

Vale recordar que el volante alemán cuestionó al charrúa ante las cámaras, señalando que “yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol”.

El germano provocó un quiebre en el plantel catalán, por el cual ahora fue consultado Araújo.

“Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”, respondió el uruguayo.

El jugador charrúa habló por vez primera de la jugada que decantó la eliminatoria de cuartos de final de los catalanes, a favor del equipo parisino, que remontó el 2-3 de la ida con un 1-4 en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los cuatro goles del PSG llegaron después de la expulsión de Araújo.

“Esa jugada es fortuita: es al 50%. Si el árbitro no cobra falta no pasa nada, si la cobra me tiene que expulsar”, reflexionó el internacional uruguayo, quien admitió estar triste por la eliminación de la Champions.

Con todo, Ronald Araújo prefiere pasar página y centrarse en el clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, donde, en su opinión, el Barcelona tiene la opción colarse” en la lucha por La Liga -que ahora comanda el Real Madrid con un margen de ocho puntos sobre el equipo azulgrana-.

“Tenemos opciones matemáticas y tenemos que luchar La Liga hasta el final”, afirmó el charrúa.