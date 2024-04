Una racha de cuatro partidos sin victorias cortó, con sufrimiento, el Real Betis de Manuel Pellegrini, tras vencer este viernes al Celta por 2-1 al Celta de Vigo. Como un tanque de oxígeno llegó el resultado para los verdiblancos y por supuesto, para el DT, quien en las últimas semanas hizo noticia al protagonizar rumores que lo colocaban fuera del fútbol español.

Otra vez y ahora, envalentonado por un necesario triunfo, el estratega chileno otra vez cortó de raíz los escenarios sobre su futuro.

“Estoy muy contento aquí, no tengo ninguna intención de irme. Hay rumores, he ido unos días de viaje y un poco más que estoy buscando equipo. No es cierto, tengo una buena relación con la directiva”, puntualizó en conferencia de prensa.

En tal sentido, Manuel Pellegrini agradeció el respaldo de la fanaticada del Real Betis.

“A la hinchada le tengo un agradecimiento tremendo por todo lo que me ha expresado. No solo por hoy, sino los cuatro años que he estado aquí. No tengo ninguna intención de partir. De donde salen los rumores no lo puedo saber, pero sí que es claro que cuando termine con el Betis siempre seré una persona agradecida con la afición”, puntualizó.

A pesar de todo, el ‘Ingeniero’ puntualizó que “en el fútbol no hay nada seguro”.

“Vamos a trabajar por los objetivos. Estoy a gusto aquí y se ve, porque es un gran club y una gran ciudad“, sentenció.