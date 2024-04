Este sábado, el Newcastle se hizo fuerte de local y aplastó al Tottenham (4-0) para ilusionarse con alcanzar la zona de clasificación a Champions League. Un partido dominado de principio a fin por las ‘Urracas’ y que tuvieron un emotivo momento.

Y es que, a pesar de no decir presente en el marcador, el defensor inglés Dan Burn quiso compartir la algarabía de uno de los goles del sueco Alexander Isak con un grupo de pequeños hinchas con discapacidad auditiva.

Mientras sus compañeros festejaban y felicitaban al delantero, el espigado zaguero se puso frente a la tribuna reservada para estos niños y realizó una celebración en lenguaje de señas británico. Un gesto que provocó la profunda alegría de los pequeños y que emocionó a la Premier League.

Previo al inicio del encuentro, el Newcastle le regaló a los niños unas camisetas especiales con tecnología háptica, que captan el ruido del ambiente y lo transforman en sensaciones táctiles en tiempo real.

Una linda iniciativa que fue aplaudida por los aficionados del fútbol en redes sociales y que Dan Burn se encargó de darle el broche de oro.

This is lovely ❤️

Dan Burn aims a BSL celebration towards the deaf fans wearing special sensory shirts for today's game! 🙌 pic.twitter.com/NkDAej474r

— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 13, 2024