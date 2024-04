Aprovechando la firma de un acuerdo de colaboración con la Conmebol, el presidente de la Federación de Fútbol de Israel (IFA), Moshe ‘Shino’ Zuares, no escondió su deseo que el seleccionado de su país dispute a futuro una Copa América.

“Realmente, tengo muchas esperanzas que la Selección Israelí, pronto, forme parte de uno de los grandes torneos que organiza la CONMEBOL, tal vez la Copa América“, indicó el dirigente a The Atletic.

La IFA anunció este jueves que estaba “orgullosa de unirse a la magnífica familia de la CONMEBOL”, cuyos miembros incluyen a los actuales campeones de la Copa del Mundo, Argentina, y al cinco veces campeón del mundo, Brasil.

El acuerdo lo firmó Zuares con el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, durante el Congreso del ente rector del balompié sudamericano en Asunción, Paraguay.

“Este es un momento histórico particularmente emocionante y un avance internacional para la IFA. Nuestra verdadera amistad con Alejandro Domínguez ha dado origen a este fruto maravilloso para el fútbol israelí”, apuntó.

Con este acuerdo es muy probable que se produzca un intercambio de jugadores en sus ligas en los próximos años.

Orgullosos de ser parte de la gran familia @CONMEBOL . Juntos por el bien del juego y el compañerismo.

The IFA is Proud to join the magnificent CONMEBOL family. Together, for the good of the play and camaraderie

ההתאחדות לכדורגל וקונמבול חתמו על הסכם שת"פ היסטורי. שינו זוארץ:… pic.twitter.com/yklC88Y0uj

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 11, 2024