Robson Matheus, jugador del Always Ready de Bolivia, denunció que intentaron sobornarlo con 10.000 dólares para recibir una tarjeta amarilla en el partido contra Defensa y Justicia de Argentina, en la Copa Sudamericana 2024.

Matheus le manifestó a los medios que recibió una llamada en la que inicialmente le ofrecieron 5.000 dólares por provocar una falta y recibir una tarjeta amarilla en el partido frente al cuadro argentino que se jugará el miércoles 10 de abril en el estadio Norberto Tomaghello de Argentina.

“Recibí una llamada ofreciéndome 5.000 dólares diciéndome que me saque una amarilla en el partido contra Defensa y Justicia, le dije que no, que ese no es mi carácter, que no me gusta eso, peor que yo estoy iniciando en el fútbol, ahí cuando dije que no, me ofrecieron 10.000 dólares“, indicó el centrocampista boliviano de 21 años.

Enfatizó que el número del cual le llamaron es de Paraguay y que luego del hecho informó a los dirigentes del club boliviano.

Por su parte, el abogado del club, Marcelo Ortíz, señaló que están “muy preocupados” por esta situación que Robson les contó y que se realizará una investigación de esta situación, pero también se indagará si es que otros jugadores del equipo alteño recibieron este tipo de llamadas.

“Las denuncias tienen que hacer eco no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional para evitar esta red que para nosotros todo apunta a que son redes de apuestas”, sostuvo Ortíz.

Es así que realizarán una denuncia ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y ante la Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) presentando todas las pruebas para que se investigue y se esclarezca este hecho.

Always Ready llega al partido frente a Defensa y Justicia tras una victoria ante el Deportivo Independiente Medellín por 2-0 en la Copa Sudamericana.

El plantel de El Alto se encuentra en el grupo A de la Copa Sudamericana, está en primer lugar con tres puntos acumulados, le sigue Defensa y Justicia con los mismos puntos, luego está César Vallejo de Perú y Medellín de Colombia que aún no tienen puntos acumulados.