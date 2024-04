Thomas Tuchel, técnico del Bayern Múnich, se mostró indignado por el penal cometido por Gabriel por una mano y que el árbitro no concedió por considerarlo un “error infantil”.

El incidente ocurrió en el minuto 67 del partido entre el Arsenal y los bávaros, válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

David Raya sacó de portería y Gabriel cogió el balón con la mano para colocarlo y sacar él, sin darse cuenta de que la pelota ya estaba en juego.

Los jugadores alemanes protestaron la acción, alegando que era penal, pero el árbitro sueco Nyberg le dijo a Tuchel que era un fallo infantil y que no podía pitar eso en una instancia así

“Creo que el árbitro no ha tenido el valor para pitar un penal claro en una situación loca y rara. Admitió en el campo que lo vio, pero que no puede pitar eso en unos cuartos de final. Reconoció que vio el error del jugador”, dijo Thomas Tuchel en rueda de prensa.

Tras el penal no pitado por el árbitro, el Arsenal empató el partido (2-2) y la eliminatoria se decidirá en Alemania la semana que viene.

They got away with THIS BULLSHIT and they're crying that Saka's dived and not got a penalty.

This is why everyone despises them. pic.twitter.com/MwfFbdo2P4

— Tom (@TomLevins1) April 9, 2024