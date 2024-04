El español Miker Arteta, entrenador de un Arsenal que ya sabe lo que es disputar una final de la Champions League, busca meterse por vez primera como técnico principal en unas semifinales de la máxima competición europea a costa de un Bayer Múnich dubitativo, con la liga doméstica perdida y que ve Europa como su última tabla de salvación a una negativa temporada.

La ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en terreno londinense, ve a dos equipos con trayectorias bien dispares en su respectivo campeonato nacional: un Arsenal, en sus primeros cuartos de final en catorce años, en plena pelea por la Premier League; un Bayern a dieciséis puntos del líder casero, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, y que llega tras sufrir dos derrotas seguidas.

Así, los ‘Gunners’ son líderes de la Premier, empatados a puntos con el Manchester City, y están a siete jornadas de poder ganar su primer título liguero en veinte años.

Champions League eve session 💪

📸 All the best photos from today at Sobha Realty Training Centre 👇

— Arsenal (@Arsenal) April 8, 2024