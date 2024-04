Dani Alves se presentó el pasado viernes en la Audiencia Provincial de Barcelona para firmar y cumplir así con una de las condiciones para estar en libertad provisional.

Además del pago de un millón de euros para abandonar el centro penitenciario de Brians II, el ex defensor debe acudir semanalmente a la Audiencia Provincial de Barcelona para firmar, asegurando su disponibilidad ante el tribunal y su permanencia en España.

En su última comparecencia, el ex astro del Barça dejó un gesto a un policía que no pasó desapercibido. Un registro captado por los medios que desencadenó una ola de críticas.

El brasileño llegó escoltado por la policía y en un instante el futbolista tocó en la espalda a uno de ellos, acción que terminó con un cruce de sonrisas entre ambos.

Este gesto, aparentemente inocente, no gustó en España. “Defendemos y respetamos mucho a los Mossos (policía autonómica de Cataluña) en este programa, pero, quizás, podrías decirle a este agente que se acerca a saludar a Dani Alves que está un poquito feo”, indicó la periodista Patricia Pardo durante el programa ‘Vamos a Ver’ de la cadena Telecinco.

“El gesto más que nada, porque le han condenado por violación. Es verdad que no hay sentencia firme, pero está un poco mal, fuera de lugar. Cuando vas uniformado está un poco feo. A mí me ha sobrado”, agregó la profesional.

En la misma línea, Pardo señaló que “ha faltado que le pongan la alfombra roja. Es que esa persona no es Alves, no es un futbolista que va a jugar un partido, es un presunto violador que va a firmar. A mí no me ha gustado nada. Le ponemos las vallas, la alfombra roja, como si fuera un héroe”.

En redes, en tanto, también criticaron el gesto. “Da mucho asco todo lo relacionado con Dani Alves. Se están burlando de forma constante de la víctima”, escribió un usuario.

“Los Barceloneses hemos de ver cómo se gasta nuestro dinero en poner vallas y a Mossos escoltándolo y de risas para evitar a la prensa. Ojalá se protegiera así a la víctima”, expresó otro internauta.

“Esta es la justicia española. Una para el pobre otra para el rico. ¡VERGONZOSO!”, apuntó otro comentario.