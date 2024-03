Los escándalos de violación de Dani Alves y Robinho, ex estrellas de la Verdemarela, se han convertido en uno de los debates más encendidos de la actualidad en Brasil.

Felipe Melo, experimentado mediocampista del Fluminense, no se guardó nada y fue categórico a la hora de referirse a los casos de abuso sexual protagonizados por Dani Alves y Robinho, con quienes compartió en la selección brasileña.

Y la estrella del ‘Flu’ no quedó ajeno al tema. “En primer lugar, nadie está obligado a hablar de esto, pero yo no veo ningún problema. Tengo una hija de 15 años. Si lo hubieran hecho con mi hija, no creo que estaría aquí para concederle esta entrevista”, expresó en diálogo con GloboEsporte.

“Creo que hay que respetar a los seres humanos, a las mujeres y a los hombres”, añadió.

Además, el volante de 40 años señaló que “las noticias son una bomba, tienen que pagar por lo que hicieron. Si son condenados, tendrán que pagar por lo que han hecho. Y que sirva de lección para que otros no lo hagan”.

“Esto es muy serio, no hay que escapar al bulto. Tienen que pagar, y una vez que hayan pagado su condena y salgan, tienen que ser resocializados”, agregó.

Respecto al futuro deportivo de Dani Alves y Robinho, el que será rival de Colo Colo en la Copa Libertadores dijo tajantemente que “yo creo que ya no podrán jugar al fútbol. Tampoco pueden cerrarles las puertas, porque han pagado. Por la ley de los hombres, han pagado. Tienen que pagar. Ni siquiera creo que sea el tiempo suficiente”.

“Dani Alves ya está fuera de la cárcel. No creo que sea suficiente para alguien que le hizo esto a una mujer. Imagina los sentimientos de la chica, que es su hija, sus padres. Una vez que el tipo es condenado, se acabó”, complementó.

Para cerrar, el oriundo de Volta Redonda entregó un consejo. “No podemos poner las manos en la cabeza de nadie. Sí tenemos el deber de educar a nuestros hijos, y esto también tiene mucho que ver con la educación; educar a nuestros hijos e hijas para que esto no ocurra”, sentenció.