Las cámaras de seguridad del hotel captaron imágenes de los jugadores de Vélez, José Florentín y Braian Cufre, en la noche del presunto abuso sexual por el que fueron detenidos, que serían posteriores al encuentro con la joven periodista deportiva que realizó la denuncia.

Según se puede apreciar en el video, difundido en redes sociales, Florentín y Cufré caminan por el pasillo del hotel y mantienen una conversación entre risas.

La denuncia por la que fueron detenidos los futbolistas de Vélez junto a Sebastián Sosa y Abiel Osorio fue realizada por una periodista deportiva de 24 años, quien había sido invitada por el arquero al hotel donde concentraba el plantel.

Los jugadores del club de Liniers se encontraban en Tucumán por el partido con Atlético correspondiente a la octava fecha de la Copa de la Liga, que fue un empate 0 a 0.

Durante la estadía en la provincia, Sosa se comunicó con la presunta víctima y mantuvo una conversación que, después de iniciarse la causa por “abuso sexual con acceso carnal agravado por dos o más personas”, se filtró en las redes sociales y que confirma lo declarado por la joven.

La declaración de la joven periodista que denunció a los jugadores de Vélez

“El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado zona mixta, frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer caritas. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepté y le pase mi WhatsApp”, indicó.

Y agregó: “Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros. Yo le respondí, textualmente: ‘Mientras no se desubiquen, no hay problema’. Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407″.

En su declaración, la periodista continuó: “Me ofrecieron dos latas de cerveza y luego me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco. Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí”.

A partir de allí, el relato sobre el accionar sexual de los futbolistas, en el que aclara que fue sin su consentimiento, se mantiene a resguardo en el expediente.

No obstante, los chats con el uruguayo siguieron después del encuentro y complican aún más la situación de los involucrados: al consultar por los cuidados del paraguayo Florentín durante el acto, manifestó: “Conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él (por Bobadilla) ni el otro (no se especifica si es Cufré u Osorio) pararon”.

La situación actual de Cufré, Florentín y Osorio

Tanto Florentín como Cufré y Osorio cumplen prisión domiciliaria en Tucumán a la espera del avance de la causa judicial, mientras que Sosa aguardará el proceso en libertad condicional.