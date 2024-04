Arranca el cuadro grande de la Copa Libertadores y con masiva presencia chilena. Huachipato, Cobresal, Colo Colo y Palestino harán su estreno esta semana en la fase grupal del máximo certamen continental.

Los cuatro clubes nacionales debutarán en condición de local. El primero en saltar a la cancha será el elenco nortino que dirige Gustavo Huerta, que el martes 2 de abril recibirá en Calama a Barcelona de Ecuador.

El miércoles 3, en tanto, será el turno de acereros y albos. El actual campeón del balompié nacional jugará en el Estadio CAP con Estudiantes de La Plata.

El ‘Cacique’, por su parte, chocará en el Estadio Monumental y por el Grupo A con Cerro Porteño de Paraguay.

Por último, los ‘árabes’ serán locales en el Estadio El Teniente de Rancagua y su primer oponente es Bolívar de Bolivia.

Todos los partidos irán por las pantallas de ESPN y Star+. Además, el cruce de Colo Colo con Cerro irá por las pantallas de Chilevisión.

Copa Libertadores – Programación de los chilenos para la fecha 1

Martes 2 de abril:

Cobresal (CHI) vs. Barcelona (ECU), estadio Zorros del Desierto, 19:00 horas (Grupo B).

Miércoles 3 de abril:

Huachipato (CHI) vs. Estudiantes de La Plata (ARG), estadio CAP, 19:00 horas (Grupo C).

Colo Colo (CHI) vs. Cerro Porteño (PAR), estadio Monumental, 21:00 horas (Grupo A).

Jueves 4 de abril:

Palestino (CHI) vs. Bolivar (BOL), estadio El Teniente de Rancagua, 21:00 horas (Grupo E).