Acostumbrados a recibir hinchas -en tono amistosos- o no, los jugadores del FC Barcelona siempre tienen tiempo para sus fans. Eso sí, un momento para nada grato fue el que tuvo que enfrentar Iñigo Martínez, quien protagonizó un viralizado altercado.

Resulta que a la salida de la Ciudad Deportiva del equipo culé, el defensor se encontró con un aficionado que lo estaba insultando. En ese contexto, el futbolista decidió bajarse de su vehículo y encarar al joven fanático.

“La última vez que me llamas tú tonto, ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto. La última que me insultas. Y tu amigo lo mismo. Te aviso”, dijo un abrumado Iñigo Martínez.

“Y no vayas de chulo, porque me cago en Dios“, añadió el futbolista español, que rápidamente se dirigió a su automóvil en medio de la tensión.

Según informan medios locales, el fanático sería uno de muchos quienes buscan conseguir reacciones de los cracks del conjunto catalán para redes sociales aunque esta, claramente, no fue en buenos términos.

El cruce entre el jugador del FC Barcelona y el hincha