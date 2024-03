"No tengo ningún derecho a condenarlo, no soy su mamá ni su papá", declaró el defensor del FC Orenburg, Vladimir Poluyakhtov.

Hoy en Rusia, Jordhy Thompson se enfoca en defender la camiseta del FC Orenburg, elenco con el que fichó de cara a la presente temporada y con el que ya registra minutos en la Primera División de Rusia.

En este contexto, un compañero del futbolista chileno se refirió a la situación del jugador chileno de 19 años, que quedó en libertad bajo fianza tras ser formalizado por femicidio frustrado y así, obtuvo el arraigo nacional y su boleto para poder firmar por su nuevo club.

Concretamente, el defensor del FC Orenburg, Vladimir Poluyakhtov, fue consultado si sabía sobre Thompson antes de que llegara a Rusia y respondió: “¿Sobre lo que tuvo con su novia? En general se lo tomó con calma. Tuvimos una especie de broma; bueno, eso es todo, lo consideraron humorístico. Nos reímos y está bien”.

En declaraciones a entregadas al medio ruso Sport24, profundizó que “todo el mundo entiende que así es la vida, en ella puede pasar cualquier cosa. Está claro que la actuación de Jordhy no pinta bien, pero no hace falta convertirlo en un paria. No tengo ningún derecho a condenarlo, no soy su mamá ni su papá“.

Aseverando que él no cometería ningún tipo de violencia contra una mujer, el veterano jugador sostuvo que “no estamos a la altura de Jordhy y no conocemos todos los detalles de lo que pasó”, y en ese sentido, defendió a Thompson, a quien considera “decente y profesional” como jugador.

“Estamos esperando goles, él demuestra esfuerzo”, concluyó Poluyakhtov.