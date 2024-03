Se acabó la gran duda. Canadá superó este sábado a Trinidad y Tobago, y logró pasajes a la Copa América 2024 siendo uno de los rivales de La Roja.

Concacaf tuvo su repechaje estelar esta jornada, que acabó en triunfo de 2-0 para los ‘The Canucks’.

Si bien los canadienses dominaron a placer la posesión del duelo, los tantos de la victoria llegarían recién en la segunda parte.

Cyle Larin y Jacob Shaffelburgo, a los 61′ y 90+1′, respectivamente, marcaron los goles que le dieron a Canadá los pasajes al torneo continental.

De esta manera, Canadá se unirá al Grupo A donde están Chile, Argentina y Perú.

De hecho, los norteamericanos debutarán en el certamen contra la ‘Albiceleste’ el 20 de junio en Atlanta.

Okay FORREAL this time.

WE’VE QUALIFIED FOR COPA AMÉRICA!!!!

Had our locations wrong, didn’t want you all showing up to the wrong stadium 😉 pic.twitter.com/N69ESLSJim

— CANMNT (@CANMNT_Official) March 23, 2024