Mucho se habla de que la violencia en el fútbol afecta de gran manera a las diversas ligas en Sudamérica y Chile ha sido muestra de eso, peor lo ocurrido en la Superliga de Turquía, demuestra que los incidentes ocurren en todas las latitudes del mundo.

El duelo entre el segundo y el tercero del fútbol turco, Fenerbahce y Trabzonspor, respectivamente, se transformó en una verdadera batalla campal, luego del ingreso a la cancha de la barra brava de estos últimos tras la victoria del cuadro de Estambul.

El trámite del partido colaboró al desastre que se provocó al final, luego de la victoria de Fenerbahce, quienes con el gol de Michy Batshuayi a los 87′, lograron vencer a Trabzonspor y colocarse adelante en la clasificación por 30 puntos de diferencia.

Esto, acompañado de la celebración de Fenerbahce en condición de visita en el centro del campo de Trabzonspor, desató la ira de los hinchas, quienes ingresaron poco a poco al terreno de juego para comenzar la batalla.

Sin embargo, los jugadores de Fenerbahce no se dejaron amedrentar por la barra brava local y arremetieron con golpes, patadas y empujones.

De hecho, se ve claramente como uno de los jugadores del elenco de Estambul lanzó una verdadera ‘patada voladora’ al mentón de un hincha rival, siendo grabado por los hinchas que permanecieron en las gradas.

While Trabzonspor fans are about to attack the female official, the Fenerbahçe football player steps in. pic.twitter.com/7Z1KPyxNit

— Out Of Context Idiot (@OOCIdiot) March 18, 2024