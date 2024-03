El Al-Ain se impuso este lunes en la tanda de penaltis al Al Nassr y dejó fuera de la Liga de Campeones de Asia a Cristiano Ronaldo, tras un intenso duelo de vuelta de los cuartos de final en el que el equipo de Riad se impuso por 4-3 tras remontar un 0-2 adverso y neutralizar el 1-0 en contra de la ida.

El marroquí Soufiane Rahimi, autor del gol del triunfo del Al-Ain en la ida, puso aún más contra las cuerdas al Al Nassr con un tanto en el minuto 28.

Y de nuevo Rahimi, máximo goleador del torneo, asestó otro golpe que ya parecía letal al equipo del portugués Luis Castro. El global de la eliminatoria ya era de 0-3.

El Al Nassr vio algo de luz en el quinto minuto del añadido, cuando Ghareeb anotó a placer tras una salida alocada del meta Khalid Eisa.

Los hombres de Luis Castro se metieron definitivamente en la eliminatoria en el 52 gracias a un gol en propia meta del mencionado Eisa, tras un intento de centro desde la derecha de Otavio.

El Al Nassr empezó a creer en la remontada y en el 73, tras un vendaval de ocasiones, el brasileño Alex Telles igualó la eliminatoria con un tiro libre.

La visita aprovechó su superioridad numérica -tras la expulsión de Yahya- y en el minuto 103 llegó el gol de Al Shamsi para el 3-3, pero a uno del final de la prórroga, Cristiano Ronaldo anotó un penal cometido sobre él mismo para firmar el 4-3 y enviar el duelo a penales.

Desde los doce pasos, solo el astro luso marcó su lanzamiento. Fallaron el croata Marcelo Brozovic, Telles y Otávio. Por el Al-Ain anotaron los tres disparos que le bastaron Rahimi, Kaku y Al Shamsi.

Al-Ain, campeón del torneo en 2003, jugará en las semifinales contra el ganador del cruce entre los equipos saudíes Al-Ittihad y Al-Hilal, que se resuelve este martes.

