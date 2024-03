La UEFA expuso el nuevo formato basado “en el mérito deportivo” para la Champions League a partir de la próxima temporada, cuando se dirá adiós a la fase de grupos tradicional de 32 equipos para dar paso a una ‘liguilla’ en la que participarán 36 conjuntos, avanzando a las eliminatorias a doble partido de manera directa los 8 primeros clasificados.

El órgano rector del fútbol europeo, que ya conoce el proyecto presentado por la Superliga, completó el diseño de la ‘nueva’ Champions después de “extensas consultas con las principales partes interesadas”, aprobando este formato final y el calendario de las competiciones europeas de clubes el pasado 10 de mayo de 2022, tras la decisión de la UEFA del 19 de abril de 2021 de introducir un nuevo sistema de competición.

“Estamos totalmente comprometidos con el respeto a los valores fundamentales del deporte y con la defensa del principio de competiciones abiertas, con una clasificación basada en el mérito deportivo, totalmente en línea con el modelo deportivo europeo basado en la solidaridad”, dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, “realmente satisfecho” con el apoyo que recibió el formato. “Otra prueba de que el fútbol europeo está más unido que nunca”, celebró.

Apuntar que este nuevo formato es prácticamente la misma idea que tenía Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a la hora de anunciar la fracasada Superliga de clubes europeos.

El principal cambio es el abandono de la habitual fase de grupos, que incluye 32 participantes divididos en ocho grupos de cuatro. A partir de la temporada 2024/25, 36 clubes participarán en una liga inicial. Todos ellos jugarán ocho partidos en esta nueva fase, cuatro en casa y cuatro a domicilio. Ya no disputarán dos duelos contra tres rivales -en casa y fuera-.

Para determinar los ocho rivales, los equipos se clasificarán inicialmente en cuatro grupos de cabezas de serie. A cada equipo le tocará enfrentarse a dos rivales de cada uno de esos grupos, jugando un partido contra un equipo de cada grupo en casa y otro fuera.

Según la UEFA, los clubes tendrán la oportunidad de medirse a un “abanico más amplio” de rivales, consiguiendo que “los aficionados vean a los mejores equipos enfrentarse más a menudo y en fases más tempranas de la competición”.

La clasificación para la Liga de Campeones seguirá dependiendo de la posición final de un club en su competición doméstica, combinada con la posición de cada federación en la clasificación del coeficiente de clubes de la UEFA.

Así, la primera plaza será para el club clasificado en tercer lugar en el campeonato nacional en quinta posición en la lista de acceso, determinada por la clasificación del coeficiente. La segunda plaza se otorgará a un campeón nacional ampliando de cuatro a cinco el número de clubes clasificados a través de la vía Champions. Las plazas tres y cuatro irán a parar a las asociaciones con el mejor rendimiento colectivo de sus clubes en la temporada anterior.

Tras esa fase de liga, llegarán las eliminatorias a doble partido, como en la actualidad. A estos octavos de final avanzarán de manera directa los ochos primeros clasificados, mientras que del noveno al vigesimocuarto disputarán un ‘playoff’ –también a doble partido– para ganarse el billete. Los equipos que acaben en el puesto 25 o peor, quedarán eliminados, sin acceso a la Europa League.

En la fase eliminatoria, los equipos clasificados entre los puestos 9º y 16º serán cabezas de serie en el sorteo de esa repesca, lo que significa que se enfrentarán a un equipo situado entre los puestos 17º y 24º, en principio con el partido de vuelta en casa. Los ocho clubes que se impongan en las eliminatorias pasarán a octavos de final, donde se enfrentarán a uno de los ocho primeros clasificados, que serán cabezas de serie en octavos.

A partir de los octavos de final, la competición seguirá su formato actual de rondas eliminatorias hasta llegar a la final, que se disputará en una sede neutral seleccionada por la UEFA. Todos los partidos previos a la final seguirán jugándose entre semana, “reconociendo la importancia del calendario nacional de partidos en toda Europa, mientras que la final seguirá jugándose en sábado”, informó la UEFA.

“Hay una razón por la que el fútbol europeo es uno de los deportes más exitosos y populares del mundo. Nunca se detiene. Desde que la competición inaugural, conocida como la Copa de Europa de Clubes Campeones, arrancó en 1955, la UEFA ha evolucionado continuamente y ha adaptado la Liga de Campeones de la UEFA para seguir el ritmo de los cambios más amplios”, argumentó la UEFA en su comunicado.

