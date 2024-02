El fútbol de Medio Oriente ya a comenzado a ganarse un lugar en el mundo del ‘deporte rey’, luego de las grandes estrellas que han aterrizado y se seguirán llegando a las ‘exóticas’ ligas de esas latitudes.

Así también, hacen noticias por sus ‘extravagantes’ formas de celebrar victorias, partidos importantes, goles y demás, pero lo que sucedió en el duelo entre el Al-Wakrah y Al-Thani en Qatar, se robó las. miradas este fin de semana.

Resulta que en el partido, se cobró una falta desde el lanzamiento penal a Al-Wakrah por una falta, pero dicha sentencia despertó la ira del presidente del club, el poderoso jeque árabe Sheikh Khalifa Bin Hassan, quien arremetió contra todos e incluso llegó al terreno de juego para encarar al árbitro.

Múltiples fueron los intentos de jugadores, cuerpo técnico, guardias e incluso rivales por detener al mandamás, pero nada lo privó de lograr su misión, ya que llegó hasta la cancha para encarar al juez principal, quien pidió a la seguridad del partido retirar a Sheikh Khalifa.

Finalmente, luego de minutos de conversación airada y gestos, el jeque fue sacado por otros dirigentes del equipo y parte de la seguridad del recinto.

Para su felicidad, el delantero rival, Akram Afif fue quien pateó el balón desde los doce pasos y para fortuna del molesto jeque, el remate del catarí se elevó por encima del horizontal, quedando todo en nada más que una airada reacción del furioso dueño del equipo.

Cooler heads prevailed in the end, and Akram Afif stepped up to take the penalty, only to send his effort flying over the crossbar. It seemed like he had deliberately 'missed' it..pic.twitter.com/KPuL9x5JVs

