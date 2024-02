Pasaron 419 días para conocer la sentencia de Dani Alves, exjugador del Barcelona que fue condenado a 4 años y seis meses de prisión por el delito de violación contra una trabajadora de una discoteca en la ciudad española la noche del 31 de diciembre del 2022.

Más de un años de demoró la justicia en aclarar lo ocurrido esa noche, pero finalmente el brasileño conoció su sentencia, una que pudo haber sido mucho peor.

Sin embargo, días antes de conocer la condena, su esposa, Joana Sanz, publicó -por error- unas imágenes en su cuenta de Instagram en donde revela una intensa carta de amor que le escribió Dani Alves desde la cárcel.

La carta de amor de Dani Alves para Joana Sanz

En la misiva que duró poco rato publicada, Dani Alves comienza a relatar que “dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino transformar mi energía en lo que es. Y lo que es, es que eres lo que soñé, lo que soñaba y lo que sigo soñando”.

“Todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer, sí, eras tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan en el que tú no estés”, indicó.

“Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia no es no poderlo hacer ahora. Donde sea, como sea, lo que sea, pero contigo a mi lado siempre. Siento saudades sua. Love you”, culminó.

No obstante, al percatarse de que -por error- había publicado la carta en sus historias para todos sus seguidores, Sanz subió nuevas imágenes destacando que fue un error subirlas y asegurando que era para sus ‘mejores amigos’ -sección de Instagram.

Revisa las imágenes de Joana Sanz y su publicación de la carta de Dani Alves