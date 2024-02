El TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) determinó que el registro de Castillo como ciudadano ecuatoriano fue realizado por la Federación (FEF) con información falsa y que el futbolista nació en Tumaco, Colombia. Desde allí, el defensor no fue incluido para el Mundial 2022 y desapareció del 'Tri'.

Reapareció Byron Castillo. El defensor se sinceró con una radio uruguaya luego de un par de años para el olvido al ser denunciado por Chile a raíz de una alineación indebida en la selección de Ecuador durante las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Incluso, el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) determinó que el registro de Castillo como ciudadano ecuatoriano fue realizado por la Federación (FEF) con información falsa y que el futbolista nació en Tumaco, Colombia.

Ante esto, el zaguero fue excluido de la nómina para disputar la Copa del Mundo en el Medio Oriente y la ‘Tri’ fue castigada con resta de puntos en el arranque del camino al Mundial 2026 -comenzó con -3-. Finalmente, Castillo desapareció del seleccionado y la pasó mal.

Pese a pasar por su mente el dejar el fútbol profesional, el zaguero de 28 años inició el 2024 de buena forma al ser contratado por el popular club Peñarol.

“El año pasado me pasaron muchas cosas feas. Han sido cosas muy fuertes. Me replanteé seguir jugando al fútbol. Mi familia fue muy importante para que pueda salir adelante. Otra persona en mis zapatos no sé si salía“, expresó Byron en diálogo con la Radio Sport 890 de Uruguay.

“Tengo mucha fe de que este año la voy a romper en Peñarol. Que quede grabado, tengo la esperanza de lograr cosas importantes y pelear hasta el final internacionalmente”, agregó.

De esta forma, Byron Castillo regresó a Sudamérica al defender previamente al León (2022-2023) y al Pachuca mexicano (2023-2024). En su carrera también ha defendido al CS Norte América, Deportivo Azogues, Aucas y Barcelona SC en su país.