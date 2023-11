Un caso que ya comienza a cerrarse, con una tremenda repercusión y efectos detrás, es el que protagonizó Byron Castillo. Y es que a pesar de que Chile no clasificó al Mundial de Qatar 2022 tras conocerse la sanción a la sanción de Ecuador (-3 puntos en las Clasificatorias al Mundial 2026, los coletazos siguen.

En tal contexto, un revelador audio -antes filtrado por el Daily Mail de Inglaterra- terminó siendo verídico y a la vez, escuchado por los jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). En el registro, se oye la entrevista del coronel (r) Jaime Jara, Jefe de Seguridad de la Selección de Ecuador, al futbolista.

Concretamente, la transcripción del audio dice lo siguiente:

Castillo: Yo llegué, no sabía nada de eso de cómo arreglar cosas así. No sabía nada. Me dijeron ya esto y lo otro, te vamos a hacer esto, por aquí te vamos a ayudar y, o sea, necesitaba ayuda porque yo venía a querer ayudar a mi familia, todo eso. Sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso. Yo llegué y bueno comencé a jugar sin ningún problema borrado de todo y así ahora es que he visto que han subido todos los problemas.

Coronel Jara: ¿Pero quién hacía eso con Marcos Zambrano? ¿Tú sabes la persona que te llevó a sacar los papeles, a sacar la cédula?

Castillo: Yo estuve siempre en el complejo o sea ya persona así que me llevaban a otro lado, no nunca – me llevaron a hacer esto, no, nada. Yo creo que ellos trabajan con otra gente no sé cómo trabajan ellos.

Coronel Jara: ¿Pero Marcos Zambrano te hizo todo eso… al principio?

Castillo: Él habló conmigo todo que me iba a ayudar esto y lo otro y eso.

Coronel Jara: ¿Pero tú exactamente cuando eres nacido?

Castillo: En el 95. Coronel Jara: ¿95?

Castillo: Sí.

Coronel Jara: ¿Y en la cédula de que año tienes?

Castillo: 98.

Coronel Jara: 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son?

Castillo: Byron Javier

Coronel Jara: Byron Javier

Castillo: Castillo Segura

Coronel Jara: Castillo Segura. Ya. ¿Cuántos hermanos son?

Castillo: Dos

Coronel Jara: ¿Tú y…?

Castillo: Una hermana

Coronel Jara: ¿Una hermana tuya?

Castillo: Sí

Coronel Jara: ¿Y nadie más?

Castillo: Nadie más

Coronel Jara: ¿Y cómo se llama tu hermana?

Castillo: María Eugenia

Coronel Jara: Ya. ¿Igual del mismo papá y misma mamá?

Castillo: Mismo papá y misma mamá.

Coronel Jara: Ya. ¿Y tu papá cómo se llama?

Castillo: Harrinson Javier

Coronel Jara: Harrinson Javier. ¿Y tu mamá?

Castillo: Olga Eugenia Ortiz Ortiz, no, Segura Ortiz

Coronel Jara: Segura Ortiz, ya. ¿Y ellos saben de la situación esta que te hizo Zambrano

Castillo: Claro, ellos saben todo porque yo en un principio yo jugaba allá y jugábamos, jugábamos. Cruzamos la frontera porque el equipo de nosotros teníamos porque cruzan los equipos de ahí de Tumaco a jugar a San Lorenzo. Todos cruzan, cruzan.