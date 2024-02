El delantero Paolo Guerrero confirmó este jueves que no jugará por Universidad César Vallejo, a pesar del contrato que firmó con el club trujillano por toda la temporada 2024.

Según explicó el atacante -que en su momento sonó en Colo Colo-, lo anterior se debe a las amenazas que recibió su madre, Petronila Gonzáles, tras conocerse su llegada al fútbol peruano.

En entrevista con América, Guerrero dio sus razones para dar marcha atrás al vínculo que los une con los ‘Poetas’.

“El día que firmamos el contrato fue durante una tarde y, vía WhatsApp, ya teníamos días negociando. Firmé el contrato y se lo envié a mi abogado, quien era el que estaba en contacto con César Vallejo, sobre todo con Richard Acuña (presidente del club)”, contó el atacante peruano.

“Era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. Mi mamá me llama muy preocupada para decirme ‘mira los mensajes que me han mandado, qué hago con esto’. Estaba muy nerviosa. Hablaban con amenazas, era muy corto”, agregó el goleador histórico de la Selección Peruana.

Luego, Paolo Guerrero detalló que “le dije que esté tranquila, que no sabíamos quién era esa persona, que apunte el número y que lo iba a ver con Julio García (abogado de Guerrero). Le repetí que no pasaría nada, el Perú me quiere. Conversé con mi abogado, no sabíamos hasta dónde podría llegar esto”.

El citado medio reveló algunos de los mensajes que recibió la madre del delantero incaico: “Somos la organización que está detrás de la mayoría de asesinatos y secuestros en Trujillo, depende de Paolo si quiere que su estadía sea pacífica o aterradora”.

Cabe mencionar que Guerrero, quien continúa en Brasil, busca resolver el vínculo que lo une a César Vallejo por toda la temporada 2024 para seguir extendiendo su carrera futbolística.