De entrada se instaló la polémica en el cruce entre el RB Leipzig y Real Madrid, por los octavos de final (ida) de la Champions League 2023-2024, por un gol anulado al conjunto alemán.

David Raum ejecutó a los 2 minutos un tiro de esquina a favor de los locales, el cual fue rechazado por Andriy Lunin. Sin embargo, Schlager aprovechó el rebote y mando un centro bombeado hacia el área rival, el cual Benjamin Sesko recibió y remató de cabeza para romper el empate en el recinto alemán.

Inicialmente, el árbitro Irfan Peljto, a instancias de su juez asistente, anuló el tanto por fuera de juego y luego se lo corroboró el VAR. Sin embargo, en la repetición se pudo comprobar como Sesko sacó el frentazo en posición totalmente legal.

¿Qué se cobró en realidad? Peljto marcó un supuesto fuera de juego posicional de Henrichs, que parece no molestar a Lunin e incluso no se movió a la hora de ir por el balón.

Una acción que hizo saltar a los hinchas en redes calificando el tanto anulado como un “escandaloso robo” hacia el Leipzig. Además, Toni Kroos -centrocampista del Real Madrid- reconoció a la televisión germana que el gol anulado al cuadro local fue legal.

“Robo total”, “robo descarado”, “un atraco”, fueron algunos de los comentarios en redes, la mayoría apuntando a las “constantes ayudas” arbitrales hacia el Real Madrid.

El conjunto alemán salió a protestar, de una manera sutil, en redes por el tanto anulado ante el equipo más ganador de Champions en la historia.

Aprovechando el mensaje de la UEFA con la foto de la famosa ceja de Carlo Ancelotti. Con esa expresión, el RB Leipzig da a entender qué no sabe por qué no se validó la conquista.

Us in the 2nd minute 🤨#RBLRMA #UCL https://t.co/82FapFss5o

