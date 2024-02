“Que asuma que no será una alfombra roja. Algunos ya tienen la memoria corta", indicó un ex futbolista del PSG

Jérome Rothen, exfutbolista del PSG, se refirió duramente a la opción de que el astro argentino Lionel Messi dispute los Juegos Olímpicos de París 2024, que organizará Francia del 26 de julio al 11 de agosto.

La Pulga, hoy en el Inter de Miami, vistió la casaquilla del Paris Saint-Germain del 2021 al 2023 y no se fue bien del Parque de los Príncipes. Incluso, Lio fue abucheado por los simpatizantes del popular club galo en sus últimos partidos.

Y ahora Rothen, un ex jugador del club, salió con una particular petición si Messi defiende a la ‘albiceleste’ de Javier Mascherano, reforzando la Sub 23, en la próxima cita de los cinco anillos.

“Yo, como parisino y francés, volver a verlo aquí luciendo la de Argentina… pido que lo silben”, disparó el otrora centrocampista que jugó por el PSG de 2004 al 2009.

“No digo que haya que ser violento, pero sílbenlo cuando esté en el campo para mostrarle que estamos muy descontentos con la imagen que ha dado por el PSG, París y Francia”, complementó.

Y el oriundo de Châtenay-Malabry, de 45 años, no paró allí. “Que asuma que no será una alfombra roja. Algunos ya tienen la memoria corta. Messi ha disparado contra el club, la ciudad y el país desde que se fue”, dijo.

Además, el exjugador que tuvo pasos por el Glasgow escocés y el Ankaragücü turco señaló que “todos los franceses respetaron a Messi cuando vino. A cambio, esperas que el respeto sea recíproco. Nunca fue así. Nunca ha destacado el país. Nunca aprovechó la ciudad. Y cuando se fue, le disparó al PSG”.

“Sus servicios nunca estuvieron a la altura. Firmó con el club para brillar en el Mundial, lo entendimos muy bien que era un lugar de acogida donde era bueno vivir… Para caminar por el campo. Fue inteligente, logró su Copa del Mundo”, sentenció.