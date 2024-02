Al Nassr sufrió un disputado revés en la Riyadh Season Cup de Arabia Saudí, al caer en un amistoso ante su símil de Al Hilal por 2-0, resultado que no le cayó nada de bien a Cristiano Ronaldo, que vivió un día de furia -entre otras cosas- por gritos a favor de Lionel Messi.

Si bien al principio el astro portugués se veía feliz tras la inesperada aparición de la leyenda de la lucha libre Undertaker en la previa del compromiso, la sonrisa se le borró de la cara cuando los fanáticos rivales lo empezaron a provocar con gritos a favor del astro argentino.

¡Messi, Messi!, se escuchaba en las tribunas del estadio y al principio Cristiano Ronaldo aguantó, pero después se le acabó la paciencia.

“Yo estoy aquí, no Messi”, captaron las cámaras sobre un gesto que hizo la leyenda portuguesa, cuya reacción ante las provocaciones no quedó ahí.

Con la derrota consumada para el Al Nassr, los hinchas de Al Hilal le lanzaron una bufanda del club y el histórico exjugador del Real Madrid respondió con una ‘picante acción’: agarró la prenda, la puso en su entrepierna y la lanzó lejos, en clara muestra de su enojo.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

Unethical behavior by Cristiano Ronaldo; He put the Al Hilal scarf in an inappropriate place and then threw it away !!!! pic.twitter.com/P5wlh3DYxm

— KinG £ (@xKGx__) February 8, 2024