En la jornada de ayer en La Liga de España, Lucas Ocampo protagonizó una insólita acción luego de que un pequeño hincha rival le metiera el dedo en el trasero en el duelo entre Rayo Vallecano y Sevilla.

Esto se volvió rápidamente viral y desató la ira del jugador argentino, quien estuvo a poco de arremeter con golpes contra quien realizó la repudiable acción en el compromiso.

Tras el duelo fue claro al sentenciar que “me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pase”, sin embargo, un jugador del Rayo respondió a sus declaraciones y le recordó el origen a Ocampos, quien proviene del fútbol argentino.

Fue Sergio Camello quien alzó la voz en el cuadro local y arremetió contra Ocampos tras sus declaraciones al finalizar el partido.

Con relación a lo sucedido, Camello sentenció: “No sé, he visto que eran tres chavales de 15-14 años, entiendo que es una niñatada que no se tiene que hacer”.

“Ya está, es una tontería. Ocampos viene de jugar en Argentina, allí hay cosas seguramente peores”, indicó.

Posteriormente, Lucas Ocampo volvió a tomar la palabra para sentenciar que “¿Cosas peores? Camello me parece que no tiene que declarar esas cosas, si lo declaró, eh, que no lo sé”.

“¿Una niñatada hacer esas cosas? Creo que tenemos que dar ejemplo”, finalizó.