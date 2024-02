El próximo 25 de febrero se verán las caras Boca Juniors y River Plate, los dos ‘gigantes’ de Argentina, por la Primera División del vecino país. Un duelo que en su momento tuvo a un chileno protagonista, Marcelo Salas.

El ‘Matador’ defendió la ‘banda sangre’ en dos etapas, 1996-1998 y 2003-2005, siendo la primera la más importante, consolidándose como goleador de fuste y vital para el tricampeonato local y título de la Supercopa de América.

Sin embargo, uno de los clásicos de mayor relevancia que disputó fue en su segundo paso por los ‘Millonarios’. Uno donde, además, fue víctima de una cruel burla de parte de uno de los estandartes el archirrival, Guillermo Barros Schelotto.

Fue en 2004 que ambos elencos se midieron por semifinales de Copa Libertadores. Era prácticamente una final adelantada para dos conjuntos que, cada vez que se enfrentan, sacan chispas.

Y esa vez no fue la excepción. Luego de una ida en la Bombonera que incluyó una escandalosa pelea de Marcelo Gallardo con Roberto Abbondanzieri, la vuelta tuvo un incidente con Salas en la mira.

“Marcelo… ¡Ufff, qué gordo que estás!”

En la revancha las cosas estaban calientes de entrada. Fabián Vargas fue expulsado en los ‘xeneizes’, que habían ganado la ida 1-0. River dominaba y buscaba dar vuelta la serie.

El ‘Millonario’ logró abrir la cuenta y quería aprovechar su superioridad numérica para cerrar la serie a su favor. El público, que repletó el Monumental, empezó a pedir el ingreso de Salas que estaba en la banca.

“Empezó toda la tribuna a pedir a Salas. Estaba en el banco, estaba fuera (de forma)… no estaba siendo titular. Va el cambio, entra Salas y se va Mascherano”, recordó con el paso de los años el juez de ese enfrentamiento, Héctor Baldassi.

“Entra Salas y en eso hay una jugada que viene Nasuti y le hace un foul fuerte al Mellizo (Guillermo). Él, como Boca no tenía la pelota, empezó en el piso (a dar vueltas). A mi me dijo ¿Viste la patada que me metió? Quería enfriar el partido”, agregó.

El juez explicó que, del otro lado, los ánimos se empezaron a calentar: “Los jugadores de River protestaban. ‘Juguemos rápido, no tiene nada’, me decían. Yo les decía ‘soy árbitro, no soy médico"”.

“Ahí Salas que recién había entrado viene corriendo, a apurarme a mi, me tira la chapa Salas. ‘Dale apúrate, los descuentos’, me decía. Todo ese verso de la cancha. Y en eso Salas baja hacia el Mellizo que seguía en el piso y le dice ‘culiao, hueón, levántate, no tienes nada”, agregó.

Sin embargo, a Baldassi le quedó marcada para siempre la respuesta del delantero de Boca: “Y este de abajo (el Mellizo) lo mira y le dice: ‘Marcelo ¿Sos vos?, ¡Ufff qué gordo que estás!’“.

“Guillermo estaba tirado en el piso, y se subió a la camilla y le hacia así (gestos de cachetón). Lo desconcentró al otro”, acotó.

Vale decir, que River acabó ganando ese duelo por 2-1, pero en penales Boca se impuso para avanzar a la final.

En el duelo por el título, eso sí, Once Caldas de Colombia sorprendió y levantó la Copa por el mismo expediente tras empates 0-0 y 1-1. Desde los ’12 pasos’ los cafetaleros ganaron 2-0.