Palmeiras tomó una importante decisión al anunciar que, durante esta temporada, no ocupará más el Allianz Parque para ejercer la localía, debido a problemas con el pasto sintético.

La determinación llega justamente cuando en redes sociales se han difundido registros que dan cuenta de las complicaciones, donde se puede ver como una ‘masa’ de césped se atasca en los botines de los futbolistas.

“Es importante destacar que el problema no es el césped sintético, implementado precisamente con el objetivo de ofrecer a los deportistas una superficie siempre en perfectas condiciones”, aseguraron desde el club.

En esa línea, el ‘Verdao’ hizo hincapié en el riesgo que puede implicar para los jugadores el mal estado del terreno de juego y recalcó que, “si la empresa de superficies Allianz Parque insiste en retrasar la necesaria solución a este grave problema, exigiremos el cierre del recinto”.

De vuelta en Chile, los problemas en el recinto de Sao Paulo generan ruido alrededor de Universidad Católica, que también implementará el mismo tipo de gramado en su remodelado estadio San Carlos de Apoquindo.

A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do gramado do Allianz Parque, somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo.

