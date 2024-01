Cristiano Ronaldo no tuvo problema para sentenciar que el Balón de Oro y los Premios The Best, han perdido credibilidad por las últimas ediciones en donde se ha criticado la entrega del galardón a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo sigue brillando con luz propia en Arabia Saudita, luego de convertirse en el jugador más goleador del 2023 con sus 54 goles en la temporada en Medio Oriente.

Esto lo hizo merecedor del premio que entregó los Globe Soccer, ceremonia en donde también se le entregó un galardón a Erling Haaland como el mejor jugador de la temporada pasada, titulo que no obtuvo en la gala del The Best.

En esa ceremonia, fue Lionel Messi el premiado como el mejor jugador del 2023, en una determinación que fue muy criticada en todas las latitudes del mundo, pero ahora fue el momento de las palabras de Cristiano Ronaldo, quien ‘barrió’ con los premios The Best.

En conversación con los medios tras su galardón, CR7 detalló que los premios The Best: “están perdiendo credibilidad. Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni siquiera Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en el Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”.

“No me pueden quitar este trofeo porque es una realidad. Eso me hace aún más feliz, porque los números son hechos”, indicó.

Posteriormente habló sobre el ‘ninguneo’ que se le hace a Arabia Saudita y a sus goles convertidos en Medio Oriente al sentenciar que “sabemos cómo funcionan otros organismos. Obviamente siempre pienso primero en mi club y en la selección. No pienso mucho en eso, sinceramente”.

“De los 54 goles que marqué, habrá quien diga que es más fácil porque estoy en Arabia Saudí. Pero los profesionales del fútbol saben que es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, en Italia, España o Portugal”, apuntó.

Por último, le ‘tocó la oreja’ al astro trasandino al agregar que “Messi ganó hace poco el The Best y jugó prácticamente todo el año en Estados Unidos, que tampoco tiene la visibilidad del fútbol europeo”.

“Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best…“, finalizó.