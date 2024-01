El arquero campeón del mundo con España, Iker Casillas, no se guardó nada luego de los The Best y destrozó los resultados de la ceremonia.

Este lunes se celebró la gala de los premios The Best de la FIFA, que destaca a lo mejor del fútbol durante el último año, y uno que no quedó conforme con los resultados fue Iker Casillas.

El arquero español, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, se sumó a los miles de fanáticos y rostros del balompié que reprocharon la elección de Lionel Messi como el mejor jugador de la última temporada y la definición de la oncena ideal.

Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Vinicius Jr. fueron los escogidos, por lo que el esquema sería un insólito 1-3-3-4.

Lo anterior, provocó la furia del referente del Real Madrid, quien en su cuenta de X (Twitter) destrozó a la organización de la ceremonia.

“1-3-3-4. No es un número de lotería. No es el código de teléfono de un país. No es la clave de mi iPhone. Es el nuevo sistema de juego de fútbol!! Para el próximo 11 ideal mejor poner un 1-10″, cuestionó Iker Casillas.

Luego, con la elección de Messi ratificada, el retirado portero remarcó que “creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer la cosas con justicia. “The Smile” más bien. En fin, buenas noches”.

