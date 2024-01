Y la polémica sigue. Un verdadero caos se ha desatado tras la entrega de los premios The Best en donde Lionel Messi recibió el galardón al mejor jugador de la temporada en todo el mundo, dejando de lado la grandiosa campaña que realizó el favorito por muchos, Erling Haaland, quien no logró quedarse con el trofeo.

Lo cierto es que mucho se ha hablado del ‘favoritismo’ de la FIFA con el astro argentino y esto ha desatado la molestia de los hinchas, quienes ahora volvieron a la carga pero por una acción protagonizada por otra estrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo.

Resulta que en el marco de los Globe Soccer Awards de 2024, ceremonia que destaca en diversas categorías a los mejores jugadores del fútbol mundial y que se lleva a cabo en Dubai, la disputa por el mejor de la temporada estaba entre Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

Fue en ese momento donde la cámara de la transmisión de posó frente a los dos excelentes delanteros, situación en donde el portugués comenzó a hacer señas apuntando a el delantero noruego del Manchester City, algo que ha sido destacado por los hinchas, quienes sin contemplación comenzaron a apuntar a Lionel Messi y la polémica de los The Best.

En algunos mensajes colgados en X (anterior Twitter), algunos hinchas del fútbol detallan que “Messi jamás en la vida haría algo así”, “La FIFA eligió a su ídolo y el mundo al suyo”, “El mejor jugador del 2023 y el máximo goleador del 2023, Haaland y Cristiano Ronaldo juntos por primera vez. Los Globe Soccer, los premios con más credibilidad del mundo del fútbol”.

De hecho, ambos jugadores ganaron categorías en la premiación. Por un lado, Erling Haaland se quedó con el galardón al mejor jugadores del 2023 y Cristiano Ronaldo al mayor goleador del 2023.

Revisa las imágenes de Cristiano pidiendo el premio a Haaland

Estaban por dar "EL MEJOR JUGADOR DEL AÑO" y la cámara apuntó a Cristiano Ronaldo y Haaland. Cristiano en reiteradas ocasiones estaba pidiendo que el ganador fuera Haaland apuntándole. ESE SÍ ES MI ÍDOLO. 👏🏻🤍 AQUÍ NO QUEREMOS REGALOS CORRUPTOS.

ESTO ES VERDADERA HUMILDAD

ESTE ES MI GOAT

ESTE ES CRISTIANO RONALDO "HAALAND SE LO MERECE NO YO"

Messi jamas en la vida hara algo asi y tu bien lo sabes

🚨 CRISTIANO RONALDO GANA EL PREMIO "FAVORITO DE LOS FANS" LA FIFA ELIGIO A SU ÍDOLO, EL MUNDO AL SUYO. CRISTIANO RONALDO ES LA CARA DEL FÚTBOL. 🐐

El mejor jugador del 2023 y el máximo goleador del 2023, Haaland y Cristiano Ronaldo juntos por primera vez. Los Globe Soccer, los premios con más credibilidad del mundo del fútbol.

A esto se le llama grandeza joder…. sabe quién merece el título y lo dice antes! Grande Cristiano Ronaldo 🔥👏