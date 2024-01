Kylian Mbappé se encuentra siendo tentado de diferentes latitudes para llevar sus jugadas y sus goles a un fútbol diferente al francés, donde ha estado desde el arranque de su carrera registrando pasos por Mónaco y PSG.

Si bien el Real Madrid ha pujado por él y ofertado una exorbitante cantidad de dinero por su pase, ya que está 6 meses de quedar como agente libre tras no renovar contrato con la franquicia parisina, las tratativas entre ambas partes no han llegado a un acuerdo, diluyendo la posibilidad de verlo vestido de ‘Merengue’ ahora que se entusiasma con arribar a la Premier League.

Sin embargo, su representante acaba de liberar una tensa conversación con el crack entorno a la fortuna que actualmente posee el jugador de 25 años.

Resulta que su agente también es su madre, Fayza Lamari y fue precisamente ella quien en conversación con Envoyé Especial, reveló la actitud de su hijo al hablar sobre la fortuna y los negocios que posee el excampeón del mundo en Rusia 2018.

“¡Nunca en la vida te daré el 50%!”

Fue así que Fayza partió detallando que le comentó a Mbappé que “voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50. Y Kylian me dijo: ‘¡Nunca en la vida te daré el 50%!. ¿No está bien o qué? ¡Soy yo quien mete goles! ¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?"”.

Posteriormente, Lamari le argumentó que “le dije: ‘Sí, anotas. Eres muy fuerte. Pero nosotros, sus equipos, valoramos lo que hacen. Entonces nosotros también somos muy fuertes"”.

“Le dije a Kylian: ‘Estoy dispuesta a trabajar 23 horas al día para ti, pero lo único que me gusta es IBKM’ (fundación involucrada para ayudar a niños)”, indicó.

Sin embargo, la actitud del jugador no cambió, por lo que Fayza Lamari intentó volver a la carga y convencer a su hijo al sentenciar que “voy a crear valor agregado para ti, pero estamos haciendo al 50-50. Y él no quiere, me dice: ‘Nunca te daré el 50%’. Y luego, bajamos a 30. Le dije: ‘Yo, por debajo de 30, me retiro, no lo hago"”.

Por último, informó que le comunicó que “hago como todos los demás, voy a las Maldivas, me voy de vacaciones, pero no trabajo para ti’. Aceptó el 30%. A medio o largo plazo tendrá que darme eso, sí”, finalizó.

Una faceta que no se le conocía al crack francés y que por ahora sorprende a sus aficionados, quienes aún no comprenden el motivo de dejar en el aire la oferta de Real Madrid y ya comienzan a pensar en donde continuará el jugador que ha sido llamado a ser el relevo de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el fútbol mundial.