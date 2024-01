Una conferencia de prensa especial e histórica protagonizó en las últimas horas el Palmeiras, uno de los clubes gigantes de Brasil.

Esto porque su Presidenta, Leila Pereira, decidió convocar de manera exclusiva a periodistas mujeres, con la idea de reivindicar el rol femenino en el fútbol.

Decenas aceptaron la invitación y llegaron a la sala de prensa del ‘Verdao’, en una charla que ha sido ampliamente comentada en suelo brasileño.

“Por increíble que parezca, muchos hombres me preguntaron por qué podían venir solo mujeres. Yo les digo, no sean histéricos. A nosotras nos dicen histéricas cuando queremos ser oídas y la verdad es que no lo somos”, expresó de entrada Pereira, desatando las risas generalizas.

Por trás das câmeras 🎬 Um dia histórico e de muita representatividade. Confira os bastidores da entrevista para repórteres mulheres concedida pela presidente @leilapereiralp ➤ https://t.co/GvHTHxqxPN 🎥 Vídeo produzido integralmente por mulheres#AvantiPalestra pic.twitter.com/zDvLua4XMK — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 17, 2024

“Me gustaría que este encuentro sea simbólico para los hombres: que en esta hora que estamos aquí todas juntas, ellos sientan lo que nosotras las mujeres sentimos desde que nacemos”, agregó.

En la misma línea, la autoridad agregó que “yo voy a las reuniones de la CBF y son todos hombres, de la federación paulista y son todos hombres, llamo a conferencias de prensa y vienen 30 hombres y dos o tres mujeres. ¿Por qué pasa eso?”.

“Tenemos que decir basta a eso, no puede ser normal. Que haya solo una mujer al frente de un club grande en Sudamérica eso no es normal. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sufrimos diversas restricciones que nos impiden llegar?… Nosotras somos capaces, solo queremos más oportunidades”, cerró.