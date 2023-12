Los exfutbolistas, como suele suceder, toman el rol de comentaristas deportivos en distintos programas de televisión. En el caso de Pierre Van Hooijdonk y Wesley Sneijder, dos leyendas de Países Bajos, sus opiniones -tildadas como machistas- generaron gran polémica en el fútbol mundial.

En primer lugar, fue Van Hooijdonk quien incendió todo al ser consultado por la posibilidad de que Sarina Wiegman, histórica bicampeona de la Eurocopa y subcampeona del mundo en fútbol femenino con Inglaterra, dirija en la Primera División del balompié neerlandés (Eredivisie).

“El fútbol masculino es un mundo de gallos. Se trata de un tema de credibilidad. Una mujer es menos creíble que un hombre. Creo que en muchas posiciones de la sociedad la diferencia entre hombre y mujer no importa, pero, ¿convertirse en entrenadora jefe de un equipo de la Eredivisie?”, cuestionó el campeón de la Copa UEFA con el Feyenoord en Studio Voetbal.

Al instante, aclaró sus dichos, y aseguró que “las mujeres y los hombres son iguales para mí, sólo indico qué efecto tendrá eso en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no es lo mismo que la sociedad“.

Las palabras de Pierre Van Hooijdonk alcanzaron mucha repercusión en Países Bajos y horas después, fue Wesley Sneijder quien tomó la posta y coincidió con su excompañero en la selección europea.

“Vuelvo a ser yo mismo, a cómo era en el vestuario. Tal vez ahora haya cambiado, pero yo no. Me imagino que tendría una entrenadora. No tengo nada en contra de las mujeres, pero vamos demasiado lejos“, dijo.

Ahondando en su perspectiva, el exjugador del Real Madrid y campeón de Champions League con Inter de Milán añadió: “Escuché que se decía que tenemos que romper algo ahora. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que romper?”.

“Si sucede, sucederá, pero lo estamos forzando demasiado. Para nosotros hablar de ello ahora ya es demasiado. Tal vez suceda, pero lo estamos forzando y es contraproducente”, sentenció Sneijder.