La falta de continuidad de Alexis Sánchez en su segunda etapa en el Inter de Milán tiene incómodo al delantero chileno y no es de extrañar que deje la tienda ‘neroazzurra’ en enero próximo.

Su cartel de alternativa y las lesiones complican la permanencia del goleador histórico de La Roja en la tienda lombarda de cara a la segunda parte de la temporada 2023-24.

Incluso, la dirigencia interista ya le estaría buscando reemplazante, sonando con fuerza los nombres de Mehdi Taremi y Luis Muriel. Frente a este escenario, los medios europeos afirman que el tocopillano analiza la posibilidad de partir.

Y es más. Sky Sports de Inglaterra, citando al experto mundial en fichajes Ekrem Konur, reveló los tres clubes que están detrás de la ficha del ex Arsenal, FC Barcelona, Manchester United y Olympique de Marsella.

El Al-Ittihad, Al-Shabab y Al-Ettifaq, todos de Arabia Saudita, son los “reales” interesados en contar desde el 2024 con el ariete de 35 años.

Al-Ittihad cuenta en sus filas con la estrella mundial Karim Benzema, ex goleador del Real Madrid. Este equipo es dirigido además por Marcelo Gallardo, quien ya tuvo en mente al chileno cuando estaba en el banco de River Plate.

El Al-Ettifaq, en tanto, destaca por la presencia como DT de Stevan Gerard y con el centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum en su plantilla.

Arabia Saudita busca a Alexis con sus millones. Los interesados se ubican actualmente en la medianía de la tabla de posiciones de la liga, lejos de los líderes Al-Hilal y Al-Nassr.

💣💥 Al-Ittihad, Al-Shabab and Al-Ettifaq are interested in Inter Milan's Chilean striker Alexis Sánchez. 🇨🇱 🔵⚫ #ForzaInter #IMInter https://t.co/iNxOjN6ZOJ pic.twitter.com/R55RX950Rg

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2023