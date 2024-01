Este sábado, el delantero francés Andy Delort, que milita en el Umm-Salal catarí, se desplomó y convulsionó sobre el terreno de juego en el minuto 16 de la final de la Copa de las Estrellas de Catar frente al Al Arabi.

Apenas diez minutos después de convertirse en protagonista tras anotar el primer gol de su equipo, el ariete galo empezó a dar vueltas sobre si mismo antes de caer al suelo y empezar a convulsionar.

Delort fue atendido rápidamente por los servicios médicos presentes en el estadio, quienes lo asistieron en su crisis epiléptica.

Scary scene in Qatar, as Umm Salal's 🇩🇿Andy Delort collapsed to the ground 10 minutes after he scored a goal 😨💔

We hope and pray that he'll be OKpic.twitter.com/jXD1hBFSRK

