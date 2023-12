El portero Hugo Lloris, capitán de la selección francesa campeona del mundo en 2018, ha fichado por Los Angeles FC de la MLS proveniente del Tottenham inglés, anunció este sábado el club estadounidense.

Lloris, de 37 años, firmó por una temporada con opción a otras dos y se incorporará a la disciplina de Los Angeles FC de forma inmediata para el curso 2024, que comienza en febrero.

El portero nacido en Niza, que también fue capitán y titular con la selección francesa subcampeona del mundo el año pasado en Qatar, había perdido protagonismo en el Tottenham, club en el que ha militado durante 11 temporadas.

El italiano Guglielmo Vicario y el inglés Fraser Forster habían pasado por delante de Lloris en los Spurs de Ange Postecoglou.

El guardameta francés terminaba contrato con el Tottenham a final de esta temporada.

Lloris “aporta una experiencia de liderazgo sin precedentes en los niveles más altos del fútbol, que sabemos beneficiará enormemente a nuestro Club en nuestra búsqueda de más trofeos”, dijo John Torrington, presidente de la franquicia angelina.

Los Angeles FC fueron los campeones de la MLS en la temporada 2022 y finalistas en la 2023. También son los vigentes finalistas de la última Concachampions en donde cayeron ante León de México.

Hugo Lloris Is Black & Gold.

📝 #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026.

— LAFC (@LAFC) December 30, 2023