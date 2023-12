En junio de 2023, Karim Benzema sorprendió a todos al no renovar su vínculo con el Real Madrid e inmediatamente, ponerse en marcha al fútbol árabe para defender al Al-Ittihad. Sin embargo, con el correr de los meses, el fichaje estrella del equipo de Jeddah parece estar cambiando de parecer.

Actualmente, una crisis casi insostenible se ha apoderado del presente del delantero, criticado por su pobre rendimiento y aún con doce goles y cinco asistencias en 20 partidos, lejos de la expectativa que existe por su figura.

En el mes de diciembre, disputando el Mundial de Clubes y el pasado ‘Clásico Árabe’ contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el aporte del atacante francés fue pobre y a su vez, vapuleado por los hinchas.

Por lo mismo, el ganador del Balón de Oro en la temporada 2022 habría tomado una decisión radical. De acuerdo con el medio local Al-Riyadiya, Karim Benzema se habría ‘fugado’ de Arabia Saudita sin explicación, excluyéndose de los entrenamientos del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Vale recordar que tras ser partícipe en la derrota por 5-2 contra el Al Nassr, el exjugador del Olympique de Lyon borró su Instagram, por lo que el episodio de su marcha de Medio Oriente hace prevalecer aún más su crisis en el fútbol saudí.

¿Qué pasará? El destino del exgoleador del Real Madrid aún es incierto pero lo concreto, es que viajó lejos de Arabia. Walid Al-Faraj, periodista deportivo de aquel país, fue tajante.

“Nunca logró marcar la diferencia y sobre todo, no hace ningún esfuerzo. Es como si le estuviera diciendo al público ‘solo me estoy divirtiendo’. Cuando Ronaldo llegó en enero, dio señales de que quería jugar. Benzema no ofrece nada“, sentenció el comunicador.

SUMIU! 💨😮 Segundo a imprensa saudita, Karim Benzema não apareceu nos últimos treinos do Al-Ittihad. Ele decidiu apagar suas redes sociais após críticas recebidas após a derrota por 5 a 2 pro Al-Nassr de CR7. XIIII! Crédito: Al-Riyadiya pic.twitter.com/3vj0FEVAy7 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 30, 2023