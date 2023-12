El próximo 2 de enero de 2024, en Alemania se estrenará el documental ‘Beckenbauer‘, que lleva el mismo apellido que el legendario exjugador de nombre Franz.

La pieza audiovisual, que repasa la notable trayectoria del ‘Kaiser’ en el fútbol, también se habla del preocupante estado de salud del otrora defensor central.

Quien se refirió al respecto fue su hermano Walter, al asegurar a la radiodifusora ARD que “si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir”.

Complementando la información, el diario alemán Bild agregó que el exdefensor del Bayern Munich y la selección germana “no se siente bien” y que pasa por “un altibajo constante”.

De hecho, el propio Franz Beckenbauer no aparece en el documental y de acuerdo con el citado medio, se retiró de la vida pública ante su delicado estado de salud.

Previo al Mundial de Qatar 2022, el histórico exfutbolista se refirió por única vez a su presente, donde declaró que sufrió con “el llamado infarto en un ojo”.

“Lamentablemente, ya no puedo ver nada con ojo el derecho y tengo que tener cuidado con mi corazón“, puntualizó en aquel entonces.

🇩🇪 Walter Beckenbauer, hermano de Franz Beckenbauer, señaló en 'ARD' que el 'Kaiser' atraviesa un delicado momento de salud.

🗣 "Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante". https://t.co/HAzwQY1duH

