Las selecciones siguen alistándose para el arranque de la Copa Africana de Naciones 2024, el certamen más importante del continente, y una que ha generado revuelo es la de Camerún.

Y es que los ‘Leones Indomables’ oficializaron su lista de 27 jugadores, donde destacan André Onana (Manchester United), André Zambo-Anguissa (Napoli) o Vincent Aboubakar (Besiktas).

Pero el jugador que más comentarios ha generado es Nathan Douala, del Victoria United camerunés, y quien figura como Sub 17 en la nómina del técnico Rigobert Song.

El tema es que, de acuerdo a Marca, el volante está muy lejos de parecer un adolescente nacido en 2006.

“En teoría, el jugador del Victoria United será una de las promesas a seguir en una Copa que suele dar bastantes sorpresas”, detalló el citado medio.

Nathan Douala ha sido uno de los jugadores más destacados de la liga de Camerún, por lo que su convocatoria -y dudas sobre su edad- han despertado un masivo interés en su figura.

Vale mencionar que los ‘Leones Indomables’ debutan en la Copa Africana el 15 de enero, cuando enfrenten a Guinea. En su grupo también están Senegal y Gambia.

🇨🇲 Rigobert Song's big surprise in the Cameroon squad is 17-year-old Wilfried Nathan Douala.

The Victoria United midfielder is reportedly swift and displays intelligence in his game. He’ll be in Ivory Coast for the AFCON. pic.twitter.com/ejymNARg5w

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) December 28, 2023