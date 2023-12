David Garzón, presidente de Huracán, se enfureció el pasado martes con el director técnico Diego Martínez, luego de que el entrenador decidiera dejar su cargo en el ‘Globo’ para sumarse a Boca Juniors.

“Que vaya a donde quiera. Los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros tenemos que hacernos valer”, expresó el mandatario en una entrevista con La Red.

Además, Garzón explicó que le parece una vergüenza que el ‘Xeneize’ lo haya anunciado a pesar de aún no se hizo oficial su salida del club oriundo de Parque Patricios, y agregó: “Si esto se concreta y anuncia al técnico por supuesto me voy a molestar, esto no corresponde”.

“El plantel arranca la pretemporada el 3 porque Martínez así lo había decidido. Huracán va a obligar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda”, comentó, muy enfadado, la máxima autoridad del club.

Así también, el dirigente aseguró que “Martínez no vuelve a dirigir Huracán”, y sentenció: “Dirigió muy bien, sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club. No puede pasar lo que está pasando”.

Ahora la gran pregunta es si intentarán buscar la llegada de Arturo Vidal al conjunto ‘Azul y Oro’, todo esto luego del arribo de Juan Román Riquelme a la presidencia de Boca y con Diego Martínez en la banca ‘Xeneize’.