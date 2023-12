El presidente de Argentina, Javier Milei, ratificó que estaba al tanto de una posible agresión verbal instigada por parte de “Juan Román Riquelme y sus vándalos“, cuando fue a votar en las elecciones de Boca Juniors el pasado 17 de diciembre.

De todas formas, advirtió que “por eso no iba a dejar de ir” al estadio La Bombonera a emitir su sufragio en el comicio, que finalmente deparó el triunfo del exfutbolista sobre el binomio que integraban Andrés Ibarra y Mauricio Macri, este último su aliado en la política a nivel nacional.

“Sabía que me iban a insultar Riquelme y sus vándalos”, sentenció Milei en el programa trasadino La noche de Mirtha.

Acerca de las acusaciones de los hinchas, quienes le gritaban ‘vos sos la dictadura‘, sostuvo: “no es tan así, me votó el 56 por ciento de los argentinos. Fui el presidente más votado de la historia”.

Y acerca de su voto a favor de la fórmula opositora en Boca, confió que “Macri se comportó como un señor conmigo, al igual que Patricia (Bullrich), los dos me apoyaron sin condicionamientos”, de cara al balotaje en el que se impuso a Sergio Massa.

“Además, cómo no los iba a votar si prometieron que si ganaban llevaban a (Martín) Palermo como técnico. Palermo es mi ídolo”, concluyó.

“Sabía anticipadamente que Riquelme me iba a mandar a escrachar (aplastar). Que iban a mandar gente a putearme. Obvio que fui igual ¿Me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?”, dijo hace algunos días en una entrevista en Radio Rivadavia.

Más allá de haberse encapuchado, en su afán por camuflarse entre la multitud, un grupo de socios no tardó en reconocerlo, insultarlo y silbarlo en la carpa A.

El líder libertario ingresó por Irala y Pinzón y, más allá de estar escoltado por la seguridad presidencial, recibió varias palabras subidas de tono en su trayecto hacia la mesa número 19 y se retiró del estadio, apenas siete minutos después.

