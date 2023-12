La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) amenazó con sacar a Brasil de todos los torneos internacionales, tanto a la selección como a nivel de clubes.

Una sorpresa de Navidad que toca a un país que lo ha ganado todo en el balompié mundial, destacando los cinco títulos en Copas del Mundo (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

La situación en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tras la reciente destitución de su presidente Ednaldo Rodrigues por un tribunal de Río de Janeiro, generó la alarma del ente que preside Gianni Infantino.

En una carta firmada por Kenny Jean-Marie, presidente de las asociaciones miembro de la FIFA, y Monserrat Jiménez García, secretaria general adjunta de la Conmebol, -revelada por la Agencia AP– el organismo con sede en Zúrich aclaró que no tolera la injerencia de un estado o de una de sus instituciones en los asuntos de una federación.

La decisión tomada por el citado tribunal de Río tuvo lugar el pasado 7 de diciembre, cuando se destituyó a Ednaldo Rodrigues y su equipo de trabajo y se designó a José Perdiz para organizar unas nuevas elecciones a la presidencia de la CBF.

“Mientras tanto, si se organizan nuevas elecciones para la presidencia de la CBF, la FIFA podría imponer sanciones importantes llegando a determinar la mencionada exclusión de la selección y sus clubes de las competiciones internacionales”, mencionó Mundo Deportivo.

La carta

“Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la Conmebol enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con los involucrados y examinar la situación actual y trabajar juntos para encontrar una solución al estado actual del problema con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y a su autonomía”, comienza la misiva.

“La FIFA y la Conmebol desean enfatizar firmemente que, antes de que se lleve a cabo esta misión, no se deben tomar decisiones que afecten a la CBF, incluidas las elecciones o el calendario electoral. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio correspondiente para que lo considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión”, agrega.

“A este respecto, en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos como miembro con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los representantes de la CBF y los equipos de los clubes ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida. Además, ni la CBF ni sus miembros se beneficiarían de programas de desarrollo, cursos o capacitaciones con la FIFA y/o la Conmebol mientras esté vigente esta suspensión”, sentencia.