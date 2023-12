El Inter Miami anunció este viernes el fichaje del delantero uruguayo Luis Suárez, que en su desembarco en la MLS se reunirá con su amigo Lionel Messi tras brillar juntos en el Barcelona.

El atacante charrúa, de 36 años, también se reencontrará en Florida con otros dos ilustres excompañeros del club culé: Sergio Busquets y Jordi Alba.

Suárez, que recientemente regresó a la Selección uruguaya, competirá así en Estados Unidos en 2024, el año en el que el país norteamericano organizará la Copa América.

El fichaje del ‘Pistolero’ fue anunciado con una gráfica con cuatro niños en el campo de entrenamiento del Inter Miami, con los menores vistiendo las camisetas de Luis Suárez, Alba, Busquets y Messi.

“Nada más lindo que jugar con amigos”, indicaron desde ‘Las Garzas’.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠

We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!

Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023