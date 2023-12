Quien aparece nuevamente en el ojo de la tormenta es Kylian Mbappé, luego de que la prensa francesa asegurara que la relación con Luis Enrique, actual entrenador del Paris Saint-Germain estaba rota, dando entender severas diferencias entre ambos.

En ese contexto, el técnico español se encargó de desmentir dicha información en conferencia de prensa manifestado que la relación con el delantero campeón del mundo en Rusia 2018 está perfecta e incluso lanzó una particular frase que trascendió en todo el mundo: “¿Mbappé? No somos novios porque él no quiere”.

En esa misma línea, Luis Enrique remarcó: “No sé por qué me hacen esta pregunta. Tengo cercanía con la mayoría de los jugadores, diría con todos. Y con Kylian la tuve desde el principio. Es muy bromista, está siempre sonriendo y a mí también me gusta la broma. Tenemos una relación cercana y muy buena”.

Asimismo, el ex entrenador de la Selección de España se rindió a los pies del francés asegurando que “es jovencísimo”, elogiando lo que ha logrado hasta ahora y señaló su esperanza de que “consiga muchísimos éxitos individuales y colectivos, ojalá en el PSG”.

Por último, para rectificar que la relación entre ambos no está rota como quiso imponer la prensa francesa, el ex Barcelona aseguró: “Es una maravilla tener a un jugador como él en el equipo, por lo que aporta y por lo que genera”.