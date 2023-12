Fin a la espera. El partido amistoso entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se jugará el próximo 1 de febrero en Arabia Saudita, anunció este lunes el club estadounidense.

De acuerdo con la información emitida desde el club, Inter Miami jugará un triangular de pretemporada en febrero de 2024 con Al Nassr y Al Hilal, el club que tiene en sus filas al brasileño Neymar, que se recupera de una delicada lesión.

Bajo el nombre Riyadh Season Cup, el Inter Miami se medirá primero con Al Hilal el 29 de enero en el Kingdom Arena de Riad.

El 1 de febrero llegará el turno, en el mismo estadio, de su duelo con Al Nassr en un nuevo cara a cara entre Messi y Ronaldo, los dos futbolistas más importantes de su generación.

“Estos partidos ofrecerán pruebas interesantes para nuestro equipo, que nos beneficiará conforme nos aproximamos a una nueva temporada. Estamos encantados de que nuestro grupo tenga la oportunidad de enfrentar a equipos de la calidad del Al Hilal y Al Nassr”, dijo Chris Henderson, director deportivo del Inter Miami.

Breaking: Inter Miami CF announced the club will play two preseason matches in Saudi Arabia vs. Al-Hilal and Al Nassr 👀 pic.twitter.com/RPK2elhXJI

— ESPN FC (@ESPNFC) December 11, 2023