Revuelo causó en Brasil la inusual petición de Neymar, que sorprendió al fútbol local con una especial petición dirigida al presidente de su exclub, el Santos.

El mandamás del equipo, Marcelo Teixeira, confesó que “ayer (domingo) recibí una llamada suya y me dijo: ‘Presidente, ya que has retirado el 10 hasta que el Santos vuelva a primera, entonces retira el 11 hasta que yo vuelva‘”.

El pedido de ‘Ney’ fue interpretado por Teixeira como señal de un eventual retorno del jugador del Al Hilal al Santos, club que jugará en 2024 en segunda división por primera vez y donde se formó como jugador.

“Me alegré y ya tengo esperanzas. Me ha hecho mucha ilusión que el regreso a la primera división sea tan rápido y el retorno de Neymar en el futuro también. Estudiaremos el asunto y mantendremos también guardado el 11 esperando a que vuelva Neymar”, apuntó el dirigente.

El sábado, en su primera rueda de prensa tras ser elegido como nuevo presidente del club, Teixeira había anunciado que el Santos se abstendrá de usar la camisa 10 de su máximo ídolo, Pelé.

“Vamos a retirar momentáneamente el 10 y el 11. Nadie puede llevar más el número 10, que solo lo llevará una nueva estrella cuando subamos a primera división. Y el 11 también esperará hasta que vuelva nuestro jugador estrella”, reforzó este lunes Teixeira, aunque la decisión depende de los socios del club.

Recordar que pasado miércoles, en la última jornada de la liga brasileña, el Santos perdió como local ante el Fortaleza y descendió por primera vez en sus 111 años de historia.

El fatídico descenso del ‘Peixe’ provocó manifestaciones violentas por parte de sus hinchas, que invadieron la cancha, depredaron locales comerciales e incendiaron buses y coches en los alrededores del estadio Vila Belmiro.

