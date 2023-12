La Conmebol reveló en las últimas horas el cronograma completo para la Copa América 2024, la edición número 48 del tradicional torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos y que contará con 32 partidos.

El ente rector del balompié sudamericano anunció las ciudades sede, estadios y el calendario completo para el mítico certamen que ha ganado La Roja en dos ocasiones (2015 y la Centenario 2016).

La Copa América 2024 se jugará en 14 ciudades del país norteamericano. El partido inaugural se disputará el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y la final se jugará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Los 14 estadios distribuidos en 10 estados de la Costa Este, Zona Central y Costa Oeste se vestirán con los colores y la imagen de esta nueva edición del torneo de selecciones más antiguo y emocionante del mundo”, indicó el organismo que preside el paraguayo Alejandro Domínguez.

“La pasión del fútbol recorrerá este gran país (EE.UU.) de este a oeste y de norte a sur, llevando emociones y diversión a cientos de miles de aficionados en las sedes y a otros millones de espectadores alrededor del mundo”, agregó.

Competirán 10 selecciones sudamericanas y seis invitadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe como parte de un acuerdo entre la Conmebol y la Concacaf.

Además, la próxima competición reunirá por segunda vez en su historia a 16 seleccionados nacionales, tal como ya ocurrió en 2016, cuando Estados Unidos fue también sede y Chile ganó la copa que conmemoraba el centenario de la competición más antigua de selecciones del mundo.

Entre el 20 de junio y el 2 de julio se jugará la fase de grupos. Del 4 al 6 de julio se vivirán los cuartos de final, mientras que las semifinales se disputarán el 9 y 10 de julio.

En tanto, el tercer puesto se llevará a cabo el 13 de julio y la gran final el 14.

El jueves 7 de diciembre en Miami se realizará el sorteo. Ahí quedarán armados los cuatro grupos, que ya tienen definidos a los cabezas de serie: Argentina (A), México (B), Estados Unidos (C) y Brasil (D).

Las 14 sedes del torneo serán: Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada), AT&T Stadium (Arlington, Texas), Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina), Children’s Mercy Park (Kansas City, Kansas), Exploria Stadium (Orlando, Florida), GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri), Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida), Levi’s Stadium (Santa Clara, California), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia), MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey), NRG Stadium (Houston, Texas), Q2 Stadium (Austin, Texas), SoFi Stadium (Inglewood, California) y State Farm Stadium (Glendale, Arizona).