Alexis Sánchez realizó un breve recorrido de lo que ha sido su camino en la selección chilena, con dos títulos de Copa América y con el cartel de goleador histórico del ‘Equipo de Todos’.

‘Maravilla’ repasó su exitoso paso de 17 años por el combinado nacional en diálogo con Inter TV. Desde su debut con la camiseta de Chile, en abril del 2006, el tocopillano cuenta con 52 goles en 160 encuentros.

Consultado por lo hecho en La Roja, Alexis declaró que “todavía no lo dimensiono. He roto todos los récords: más goles, más asistencias… no me falta nada en la selección. Todavía no lo dimensiono, no pienso… ‘mira lo que he hecho en mi carrera””.

Incluso, el ex FC Barcelona, Arsenal, Manchester United y Olympique de Marsella -también el máximo asistidor en la historia del seleccionado- cree a sus 34 años que aún tiene para dar en el combinado.

“Todavía estoy en la selección, todavía juego, estoy en forma, me siento muy bien. No lo dimensiono, un día te lo diré cuando deje de jugar al fútbol, te diré, quiero que alguno haga un récord como he hecho yo o más”, complementó.

Para Alexis los números hablan por sí solos ¿Provocador?.